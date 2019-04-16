Пятерок много: Тотальный диктант написали 588 волгоградцев

СЕГОДНЯ 17:18 2019-04-16T17:24:59+03:00

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В 2019 году сели за парты и написали Тотальный диктант 588 волгоградцев. Плюс многие присоединились к онлайн трансляциям из других городов. Приняли желающих проверить знание русского языка пять площадок, главной по традиции стала библиотека имени Горького. Именно здесь 21 апреля в 15.00 наградят отличников. Пока же организаторы проверяют работы, а участники ждут оценок. Они появятся уже на этой неделе в личных кабинетах на сайте totaldict.ru.

- Обычно на «отлично» пишут тотальный диктант 3-4 % от общего числа участников. Но в Волгограде их в этом году будет больше, - рассказали «КП-Волгоград» координаторы образовательной акции.

Некоторые пришли на Тотальный диктант всей семьей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ну, а тем, кто заветную пятерку не получил, расстраиваться не стоит. Во-первых, организаторы никому не расскажут о ваших оценках. Во-вторых, у вас будет целый год, чтобы вспомнить правила и сделать еще попытку. А эксперты 16, 18, 19 и 22 апреля устроят разбор «полетов» на сайте диктанта. Потом по итогам проверки работ сформулируют свои предложения для составителей словарей, справочников и учебников русского языка.

Есть у ТД и свои ветераны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU