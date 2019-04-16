Волгоградец, сбивший насмерть роллера, пытается вернуть водительские права

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-16T16:57:24+03:00

Роман Яковлев не остановился на своем внедорожнике даже на красный сигнал светофора, он убил 20-летнего пешехода и сбежал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Сегодня, 15 апреля, в Волгоградском областном суде вновь рассматривалось дело с участием Романа Яковлева. Это тот самый парень, который вечером 6 октября 2015-го насмерть сбил роллера (20-летнего ростовчанина) в центре Волгограда. Он вернулся из мест лишения свободы, и теперь пытается досрочно вернуть обратно водительские права, чтобы опять сесть за руль.

Напомним, трагическое ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина и Комсомольской. Яковлев несся на своем Toyota Land Cruiser на большой скорости, не притормозив даже на «красный» сигнал светофора. В это время Влад Иванов, который приехал в Волгоград к друзьям, переходил дорогу по пешеходному переходу. Точнее переезжал. Он был на роликах. Внедорожник Яковлева сбил парня на полном ходу и скрылся. Да, мажор сбежал, оставив умирать беспомощного роллера. Правда, затем вернулся на место ДТП уже вместе с отцом. Но 20-летний Влад уже скончался, несмотря на все усилия медиков.

В мае 2016-го Яковлеву вынесли приговор – 2,5 года колонии-поселения. Прокуратура не согласилась с таким вердиктом и потребовала ужесточения наказания. В итоге ему дали 2 года и 5 месяцев колонии общего режима. Кроме того, его на пять лет лишили права управления авто. Именно это наказание волгоградец и пытается сейчас «скосить». Он подал заявление в суд с просьбой досрочно вернуть ему водительское удостоверение. Пока решение не принято, заседание перенесли на 15 мая 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU