Денис Майданов поздравил волгоградских полицейских с юбилеем
В Центральном концертном зале Волгограда 16 апреля прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня образования ГУ МВД России по Волгоградской области. У входа устроили выставку ретро-техники, которая когда-то служила милиции. С праздником полицейских поздравили официальные лица. Два часа на сцене пели и плясали талантливые полицейские и кадеты. А в финале праздничного концерта поздравил волгоградских полицейских известный российский автор-исполнитель Денис Майданов.
У входа устроили небольшую выставку техники.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Губернатор поблагодарил сотрудников главка за совместную работу. Поздравил подчиненных и ветеранов МВД и начальник регионального главка Александр Кравченко.
- Очень солидная достойная дата. Скажу без излишней скромности: главк работает стабильно, а главное, по оценке жителей области, мы работаем неплохо, - подвел итоги Кравченко.
В зале собрались сотрудники главка, ветераны и коллеги.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Историю главка рассказали со сцены.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Денис Майданов спел свои самые известные хиты. А в финале песню «Флаг моего государства» исполнил вместе с очаровательными волгоградскими полицейскими.
В финале на сцену вышел Майданов.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Денис Майданов спел вместе с волгоградскими полицейскими.Екатерина СИМОХИНА
ИСТОЧНИК KP.RU