Денис Майданов поздравил волгоградских полицейских с юбилеем

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-16T16:53:57+03:00

Денис Майданов в Волгограде спел с полицейскими. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На концерте в честь столетия образования главка МВД России по Волгоградской области выступил известный автор-исполнитель

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В Центральном концертном зале Волгограда 16 апреля прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня образования ГУ МВД России по Волгоградской области. У входа устроили выставку ретро-техники, которая когда-то служила милиции. С праздником полицейских поздравили официальные лица. Два часа на сцене пели и плясали талантливые полицейские и кадеты. А в финале праздничного концерта поздравил волгоградских полицейских известный российский автор-исполнитель Денис Майданов.

У входа устроили небольшую выставку техники.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Губернатор поблагодарил сотрудников главка за совместную работу. Поздравил подчиненных и ветеранов МВД и начальник регионального главка Александр Кравченко.

- Очень солидная достойная дата. Скажу без излишней скромности: главк работает стабильно, а главное, по оценке жителей области, мы работаем неплохо, - подвел итоги Кравченко.

В зале собрались сотрудники главка, ветераны и коллеги.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Историю главка рассказали со сцены.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Денис Майданов спел свои самые известные хиты. А в финале песню «Флаг моего государства» исполнил вместе с очаровательными волгоградскими полицейскими.

В финале на сцену вышел Майданов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/703561" frameborder="0"></iframe> Денис Майданов спел вместе с волгоградскими полицейскими.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU