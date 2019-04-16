Волгоградца, ограбившего офис микрозаймов, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-16T16:15:53+03:00

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В Калачевском районном суде сегодня вынесли приговор 46-летнему местному жителю. Его признали виновным по статье «разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». Дело в том, что он ограбил офис микрозаймов.

Как становили в суде, ограбление мужчина спланировал заранее. Утром 24 ноября 2018 года пришел в офис микрофинансовой организации, прихватив с собой нож. Дождался, когда в помещении никого не будет, мужчина вошел в офис и приставил нож к сотруднику. Угрожая убийством, он потребовал отдать ему все деньги, которые есть в кассе. В итоге забрал 35 тысяч рублей.

Поймали грабителя довольно быстро. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО ОМВД России по Калачевскому району.

- Свою вину мужчина полностью признал. Оправдывается, мол, выпивший в тот день был, не понимал, что творил. С учетом мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU