2019-04-16T16:15:53+03:00
Происшествия

Волгоградца, ограбившего офис микрозаймов, отправили в колонию

Мужчина вынес из павильона 35 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калачевском районном суде сегодня вынесли приговор 46-летнему местному жителю. Его признали виновным по статье «разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия». Дело в том, что он ограбил офис микрозаймов.

Как становили в суде, ограбление мужчина спланировал заранее. Утром 24 ноября 2018 года пришел в офис микрофинансовой организации, прихватив с собой нож. Дождался, когда в помещении никого не будет, мужчина вошел в офис и приставил нож к сотруднику. Угрожая убийством, он потребовал отдать ему все деньги, которые есть в кассе. В итоге забрал 35 тысяч рублей.

Поймали грабителя довольно быстро. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СО ОМВД России по Калачевскому району.

- Свою вину мужчина полностью признал. Оправдывается, мол, выпивший в тот день был, не понимал, что творил. С учетом мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятерок много: Тотальный диктант написали 588 волгоградцев
Волгоградец, сбивший насмерть роллера, пытается вернуть водительские права
Денис Майданов поздравил волгоградских полицейских с юбилеем
Добрый автобус проедет 20 апреля от Волгограда до Волжского
За три года капитально отремонтируют более 1300 домов Волгоградской области
На юге Волгограда после дождя дорога провалилась в бездонную яму
В Волгограде бизнесмен восемь месяцев не платил зарплату своему компаньону
Суд заставил волгоградца заплатить за двух незаконно убитых косуль
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Видели в 5 километрах от села: вся полиция района ищет сбежавшую из вольера медведицу
Напившись до «белочки», волгоградец палил из ружья из окна многоэтажки
100-летний юбилей отмечает волгоградская полиция
В Волжском трамвай насмерть переехал 19-летнего пешехода
Под Астраханью «Додж» протаранил «Ладу» и убил двух человек
В Волжском иномарка врезалась в дерево: водитель погиб