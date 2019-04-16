Добрый автобус проедет 20 апреля от Волгограда до Волжского

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-16T15:10:38+03:00

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В субботу, 20 апреля 2019 года, волгоградцы смогут собрать необходимую помощь для детей с онкогематологическими заболеваниями. Два микроавтобуса с эмблемой акции «Добрый автобус» проедут от онкоцентра с остановками по улицам Волгограда, Волжского, Краснослободска, Городища и Средней Ахтубы. Волонтерам можно будет передать для больных детишек средства гигиены, памперсы 5 и 6 размера, впитывающие пеленки, медицинские маски, средства для стирки и уборки, детское питание, игрушки, наборы для творчества и канцтовары.

В Волгограде в разных направлениях поедут два автобуса. Первый стартует в восемь утра 20 апреля от Онкоцентра в сторону Красноармейского района. Второй к 9 утра прибудет в Городище и оттуда через центр Волгограда отправится в сторону Спартановки. Затем сделает 11 остановок в Волжском. А на обратном пути в 16 часов заедет в Среднюю Ахтубу, и в пять вечера - в Краснослободск.

Маршрут №1.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, уточнить подробности и сообщить свою остановку можно в Viber - 89061713107, WhatsApp - 89061713107.

Маршрут №2.

ИСТОЧНИК KP.RU