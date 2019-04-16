За три года капитально отремонтируют более 1300 домов Волгоградской области

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-16T14:37:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала действия программы к 2018 году в Волгоградской области капитально отремонтировали 1080 многоэтажек. В 2019 году дождутся обновления 323 дома и 248 лифтов в 64 жилых зданиях. Утвердили в регионе и краткосрочный план капитального ремонта на 2020 - 2022 годы. В него вошли более 1300 домов в Волгограде и области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК, в плане капремонта на 2020 год 538 многоэтажек общей площадью 1,2 миллиона «квадратов». В 2021-м обновят чуть меньше - 526 домов. А в 2022 году капитального ремонта дождутся всего 245 зданий или 840 тысяч квадратных метров жилья.

Всего в программе капремонта в регионе числятся чуть более 11 тысяч домов, за исключением ветхого жилья, которое готовят под снос, и новостроек. Таким образом по итогам 2022 года в области должны обновить почти четверть жилого фонда. Главное, чтобы ремонт был качественным и волгоградцам не пришлось жалеть о бездарно потраченных деньгах, которые они копили 30 лет.

Тем, в чьи дома ремонт придет уже в следующем году, фонд капремонта разослал предложения по видам работ. У жильцов есть четыре месяца, чтобы рассмотреть и утвердить их на общем собрании.

ИСТОЧНИК KP.RU