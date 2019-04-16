На юге Волгограда после дождя дорога провалилась в бездонную яму

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-16T17:13:36+03:00

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В Волгограде почти любой дождь превращается в стихийное бедствие: ломает деревья, топит квартиры, разрушает дороги. И не потому, что сносит все селевым потоком, а потому что большая часть ремонтов – одноразовые. После каждого дождика волгоградцы находят все новые туннели в бездну. Еще один такой «портал в ад», как его уже успели прозвать в соцсетях, образовался сегодня напротив дома №39 по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда.

- Дней пять назад на этом месте образовалась яма. Прямо по центру дороги. Движение там интенсивное, и буквально на глазах она становилась под колесами все больше. А сегодня утром люди обнаружили вот такой провал, - рассказывает «КП-Волгоград» Анна Потафеева.

Чтобы в эту бездонную яму никто, не дай Бог, не провалился, люди сами огородили ее. Огородили, конечно, громко сказано. Так, обложили предметами, которые попались под руку: с одной стороны чемодан положили, с другой – ветки и какие-то ящики (видимо принесенные из супермаркета, который находится как раз напротив этой ямы). Правда, позвонить и сообщить о случившемся в администрацию, никто не додумался.

ОФИЦИАЛЬНО

Как уточнили "КП-Волгоград" в мэрии, речь идет о местном проезде проспекта Героев Сталинграда – это второстепенная дорога. Она дублирует основную магистраль, которую ремонтировали в 2016 году. На самом проспекте тогда обновили свыше 4 километров дорожного полотна. А вот дублирующую дорогу не ремонтировали уже более 15-ти лет. Там асфальтовое покрытие уже, действительно, не соответствует нормативным требованиям. В результате сильного ливня, который прошел в Волгограде 15 апреля, произошло проседание грунта в основании автодороги и "подмыло" конструкции инженерных сетей. На данный момент место провала огорожено, обеспечена безопасность движения транспорта и пешеходов. В ближайшее время бригады ресурсоснабжающей организации засыплют яму и восстановят покрытие дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU