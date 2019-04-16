В Волгограде бизнесмен восемь месяцев не платил зарплату своему компаньону

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-16T13:50:48+03:00

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Два волгоградца решили заняться собственным бизнесом. Вскладчину сформировали уставной капитал (по 50% каждый), один из них стал заниматься продвижением, как учредитель, а второй получил должность технического директора. Поначалу все шло неплохо. Но в декабре 2017-го компаньон-учредитель вдруг не заплатил своему директору зарплату. Заявил, мол, возникли временные финансовые трудности.

Друг вошел в положение и продолжил работать. Но зарплату он не дождался ни через месяц, ни через три, ни через пять. Восемь месяцев компаньон «кормил» его обещаниями, пока волгоградец в конце концов не выдержал и ушел. Но ушел, хлопнув дверью. Друг-бизнесмен не рассчитался с ним даже после увольнения. Тогда мужчина пошел в прокуратуру.

После вмешательства следственных органов, которые организовали проверку по факту невыплаты зарплаты, волгоградцу выплатили долг. Правда, по бумагам он получил всего 40 тысяч рублей за все восемь месяцев работы.

- Расследование уголовного дела (на коммерсанта завели дело по статье «полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев») будет завершено в кратчайшие сроки, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU