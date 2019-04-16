2019-04-16T13:30:45+03:00
Общество

Суд заставил волгоградца заплатить за двух незаконно убитых косуль

С мужчины в принудительном порядке взыскали 120 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Зря некоторые думают, что можно безнаказанно убить двух косуль. 35-летний житель Михайловского района тоже, видимо, считал, что ему такое сойдет с рук, когда стрелял по краснокнижным животным Но нет. Суд приговорил браконьера к 10 месяцам исправительных работ. Но прокуратура настояла еще и на том, чтобы волгоградец не только отработал свою провинность, но еще и возместил государству ущерб.

Однако, мужчина отказался в добровольном порядке платить за убитых косуль. Тогда сотрудники прокуратуры снова обратились в суд. На этот раз с требованием взыскать с горе-охотника сумму в размере 120 тысяч рублей.

- Сегодня суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры. - По мере вступления решения в законную силу, его исполнение будет взято Михайловской межрайонной прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пятерок много: Тотальный диктант написали 588 волгоградцев
Волгоградец, сбивший насмерть роллера, пытается вернуть водительские права
Денис Майданов поздравил волгоградских полицейских с юбилеем
Волгоградца, ограбившего офис микрозаймов, отправили в колонию
Добрый автобус проедет 20 апреля от Волгограда до Волжского
За три года капитально отремонтируют более 1300 домов Волгоградской области
На юге Волгограда после дождя дорога провалилась в бездонную яму
В Волгограде бизнесмен восемь месяцев не платил зарплату своему компаньону
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Видели в 5 километрах от села: вся полиция района ищет сбежавшую из вольера медведицу
Напившись до «белочки», волгоградец палил из ружья из окна многоэтажки
100-летний юбилей отмечает волгоградская полиция
В Волжском трамвай насмерть переехал 19-летнего пешехода
Под Астраханью «Додж» протаранил «Ладу» и убил двух человек
В Волжском иномарка врезалась в дерево: водитель погиб