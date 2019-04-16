Суд заставил волгоградца заплатить за двух незаконно убитых косуль

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-16T13:30:45+03:00

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Зря некоторые думают, что можно безнаказанно убить двух косуль. 35-летний житель Михайловского района тоже, видимо, считал, что ему такое сойдет с рук, когда стрелял по краснокнижным животным Но нет. Суд приговорил браконьера к 10 месяцам исправительных работ. Но прокуратура настояла еще и на том, чтобы волгоградец не только отработал свою провинность, но еще и возместил государству ущерб.

Однако, мужчина отказался в добровольном порядке платить за убитых косуль. Тогда сотрудники прокуратуры снова обратились в суд. На этот раз с требованием взыскать с горе-охотника сумму в размере 120 тысяч рублей.

- Сегодня суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры. - По мере вступления решения в законную силу, его исполнение будет взято Михайловской межрайонной прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU