В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-16T13:20:34+03:00

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Волгоградский суд отправил за решетку 54-летнего извращенца, который долгие годы насиловал мальчишку. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам. Началось все еще в 2011-м. Мужчина работал слесарем. Как то во дворе дома он познакомился с 10-летним тогда мальчиком. Разговорился, а потом позвал к себе. Заманил домой, сорвав, мол, нужна помощь по хозяйству. Отзывчивый ребенок согласился. Именно тогда извращенец впервые изнасиловал школьника. С тех пор их встречи стали регулярными. Сначала мужчина угрожал и принуждал. Потом, когда мальчишке исполнилось 16 лет, стал заманивать его деньгами: за каждую встречу платил по 200-350 рублей.

Вскрылось все только летом 2017-го.

- Следователи собрали достаточно улик, чтобы 54-летнему волгоградцу вынесли жесткий вердикт. И хотя мужчина категорически в ходе следствия отрицал свою вину, его признали виновным по двум статьям - «действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU