2019-04-16T12:02:41+03:00
Происшествия

Напившись до «белочки», волгоградец палил из ружья из окна многоэтажки

Перепуганные соседи боялись выйти на улицу, а мужчина заявил, что стрелял по птичкам
Екатерина СИМОХИНА
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У задержанного дома было два ружья.У задержанного дома было два ружья.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Поздно вечером в полицию Волгограда позвонили испуганные жители Жилгородка. Из окна многоэтажки на улице 51-й Гвардейской высунулся мужчина и стреляет из оружия. На часах было 22.03, и многие еще возвращались домой. Жильцам пришлось пробираться до подъезда по стеночке.

К счастью, полиция приехала до того, как выстрелы успели задеть случайных прохожих. Стрелка быстро вычислили и задержали. Когда к нему в квартиру пришли стражи порядка, молодой человек еле стоял на ногах. И вообще он был в недоумении, почему его задеживают: он просто хотел пострелять по птичкам.

Стоит заметить, что в это время на улице уже глубокая темнота, и птиц можно было разглядеть, наверно, только допившись до белой горячки. У пьяного стрелка в квартире нашли охотничьи ружья «ИЖ» и «Сайга-12». Оружие зарегистрировано как положено. Известно, что мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас по факту происшествия проводится проверка. Пока решается вопрос об аннулировании у подозреваемого лицензии на оружие и возбуждении в отношении него уголовного дела за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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