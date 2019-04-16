2019-04-16T10:33:19+03:00
Общество

100-летний юбилей отмечает волгоградская полиция

Главное управление МВД России по Волгоградской области ведет свою историю с 1919 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Опергруппа, на выезд! Фото из архива ГУ МВД по Волгоградской области.Опергруппа, на выезд! Фото из архива ГУ МВД по Волгоградской области.
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Сто лет со дня образования 16 апреля 2019 года отмечает главное управление МВД России по Волгоградской области. История службы началась во время Гражданской войны, когда в городе создали управление Царицынской губернской милиции. Накануне юбилейной даты лучших полицейских чествовал губернатор. Поздравления, почетные грамоты и благодарности получил 31 сотрудник. Благодарили и ветеранов МВД. Сегодня, 16 апреля в честь 100-летнего юбилея много теплых слов в адрес полицейских прозвучит на праздничном концерте в зале областной филармонии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, поздравить личный состав и ветеранов на сцену выйдут главный федеральный инспектор Дмитрий Сафонов, губернатор Андрей Бочаров, начальник регионального УФСБ Анатолий Гулевский. В концерте примут участие не только артисты, в том числе и приглашенные, но и таланты из числа сотрудников, кадеты.

СПРАВКА «КП»

Царицынская губернская полиция образована 16 апреля 1919 года постановлением революционного комитета. В 30-е годы милиция Сталинграда разрослась за счет появления многих подразделений, в том числе ГАИ, паспортного контроля, детских комнат. Милиционеры защищали город во время Великой Отечественной. А после войны дошедшее до наших дней здание главка строили немецкие военнопленные. Уже в 1947 году в него въехали первые сотрудники. За эти сто лет волгоградским милиционерам и полицейским не раз приходилось рисковать жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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