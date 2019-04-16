2019-04-16T10:45:36+03:00
Происшествия

В Волжском трамвай насмерть переехал 19-летнего пешехода

Парень ночью оказался на путях
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото группы ВК "Жесть Волжского"Фото группы ВК "Жесть Волжского"
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Трагедия произошла в Волжском вечером 15 апреля. На улице Александрова трамвай переехал молодого человека. Насмерть.

Случилось это примерно в девять вечера. 46-летняя водитель трамвая уже возвращалась в депо. Вагон был пустой, потому ехал без остановок. В темноте, да еще и под дождем, женщина просто не увидела вовремя парня, который оказался на путях. Водитель применила экстренное торможение, но на скользких рельсах резко затормозить не смогла. Парень оказался под колесами трамвая. К сожалению, травмы оказались не совместимыми с жизнью.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Почему молодой человек оказался на путях вечером, почему не услышал шут трамвая, теперь разбираются следователи Главка. В группе ВК "Жесть Волжского" некоторые комментаторы написали, что парень не случайно попал под трамвай, а хотел этого сам. Но выводы делать преждевременно. Возможно, он просто был в наушниках и не услышал приближение трамвая.

Как рассказала "КП-Волгоград" знакомая погибшего парня Марина, он был оптимистом, не пил, не курил и строил большие планы на будущее.

- Он хотел машину купить и в армию собирался пойти. До сих пор не могу поверить в случившееся, - говорит Марина. - Когда это случилось, он как раз возвращался домой. Жил в 19-м микрорайоне, дружил с моим сыном. А теперь его нет...

ИСТОЧНИК KP.RU

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