Под Астраханью «Додж» протаранил «Ладу» и убил двух человек

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-16T09:50:34+03:00

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Жуткая авария произошла 15 апреля на трассе Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань». Погибли два человека – один житель Адыгеи, второй - с Кубани. При этом виновник смертельного ДТП остался жив.

Случилось все это на 1184-м километре автодороги неподалеку от села Никольское Астраханской области. 42-летний житель города Нариманов мчался на своем «Dodge Caliber», обгоняя одну машину за другой. В очередной раз он вылетел на встречную полосу, несмотря даже на знак «Обгон запрещен». Видимость на этом участке дороги ограничена и водитель иномарки не заметил «Ладу» пятнадцатой модели, которая ехала во встречном направлении. Иномарка врезалась на скорости буквально лоб в лоб. От удара обе машины превратились в раскореженные груды металла. Но иномарка все же оказалась крепче. Виновник ДТП выжил, его с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки увезли на «скорой» в больницу. А вот в «Ладе» не выжил никто.

- 47-летний житель Республики Адыгея, находившийся за рулём автомобиля «ВАЗ», и его пассажир из Краснодарского края 1985 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда медиков, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Сейчас полицейские выясняют подробности случившегося.

- По факту гибели людей проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU