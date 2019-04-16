В Волжском иномарка врезалась в дерево: водитель погиб

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-16T09:30:41+03:00

31-летний водитель «Киа Сид» не справился с управлением, слетел с дороги в дерево. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Сразу два ДТП со смертельными исходами произошли в Волгоградской области за минувшие сутки. Причем обе случились ночью буквально за час. Одна жуткая авария случилась в Волжском примерно в полночь. 31-летний водитель «Киа Сид» так разогнался по улице горького, что не справился с управлением, слетел с дороги и врезался прямо в дерево. Удар был такой силы, что иномарку буквально сплющило. Шансов выжить у водителя не было. Он скончался на месте до приезда «скорой» помощи.

Менее через час печальное известие пришло из Суровикинского района. Там на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» перевернулся «Богдан-2110». К сожалению, и там не обошлось без жертв.

- Легковушка мчалась в сторону хутора Ближнеосиновский, когда 34-летний водитель не справился с управлением и машина улетела в кювет.

34-летнего водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии, пассажир не выжил.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Автомобиль перевернулся. Сам виновник аварии выжил, его в тяжелом состоянии увезли в больницу. А вот его 53-летний пассажир скончался на месте ДТП, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU