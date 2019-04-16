2019-04-16T09:13:53+03:00
Происшествия

В Волгограде алкоголик держал наркопритон

Также полиция задержала волжанина на продаже героина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Борьба с наркотиками в Волгограде не прекращается ни на минуту. Вчера, 15 апреля, в городе накрыли очередной наркопритон. Квартиру, где собираются наркоманы, выяснили участковые Кировского района Волгограда.

Правоохранители нагрянули в квартиру 45-летнего местного жителя и нашли там целый арсенал наркотических принадлежностей.

- В квартире задержанного обнаружили и изъяли посуду для приготовления наркотиков, шприц с веществом, которое согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического ГУ МВД России по Волгоградской области является ацетилированным опием, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Мужчина уже во всем сознался. Он рассказал, что сдавал квартиру наркоманам. А те за это приносили ему алкоголь. На волгоградца уже завели уголовное дело по статье «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Другие полицейские задержали в центре Волгограда 30-летнего волжанина. Мужчина пытался продать шприц, наполненный героином.

- Ему грозит наказание от четырех до восьми лет лишения свободы,- сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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