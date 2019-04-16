На севере Волгограда приступили к ремонту улицы академика Бардина

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-16T08:42:30+03:00

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В поселке ГЭС начали ремонтировать дороги. Подрядчик – МБУ «Северное» - уже приступил к фрезерованию асфальта на самой проблемной улице академика Бардина. В мэрии обещают, что здесь полностью обновят дорогу – по всей ширине на площади 2 200 квадратных метров.

К слову, весь старый отфрезерованный асфальт используют для отсыпки грунтовых дорог частного сектора.

После того, как срежут старое покрытие на улице Бардина подрядчик приступит к фрезерованию улиц Героев Шипки и Гидростроителей.

- Новый асфальт будут укладывать последовательно на трех улицах. Такой подход к формированию списка восстанавливаемых дорожных объектов позволяет подрядным компаниям значительно экономить ресурсы и время, - поясняют в администрации Волгограда.

Всего в этом году в Тракторозаводском районе Волгограда обновят десять улиц. Среди них улицы Гидростроителей, академика Богомольца, Мясникова Клименко и другие. Также в 2019-м завершат реконструкцию улицы Героев Тулы, где появится практически новая четырехполосная автодорога, соединяющая городские кварталы с выездом на федеральную трассу Р-228.

ИСТОЧНИК KP.RU