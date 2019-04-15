2019-04-15T17:25:25+03:00
Общество

Заморозки до -5 градусов ожидают в Волгограде

Управление МЧС разослало волгоградцам СМС с предупреждением
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В апреле местами ударит мороз до минус пяти градусов.В апреле местами ударит мороз до минус пяти градусов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайшие дни в Волгограде и области ожидаются заморозки до минус пяти градусов. СМС-ки с предупреждением об опасном для садов и огородов явлении разослало жителям области региональное управление МЧС. Понижение ночных температур синоптики Росгидромета ожидают 18 - 20 апреля 2019 года.

Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, во вторник, 16 апреля, местами по области пройдут кратковременные дожди. Ночью воздух еще прогреется до +6…+11º. Утро будет туманным, а днем потеплеет до +12...+17º.

В среду, 17 апреля, в Волгограде без осадков, а по области ожидаются небольшие дожди. Начнет холодать - ночью температура местами упадет до нуля, днем будет +8...+13º.

А уже в четверг, 18 апреля, в Волгоградской области ожидаются ночные заморозки до 0…-5º, в Волгограде подморозит до -1…-3º. Днем воздух вновь прогреется до +7...+12º.

ИСТОЧНИК KP.RU

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