В Волгограде гаишника отправили на три года в колонию за фальшивые ДТП

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-15T17:12:40+03:00

Следователи доказали как пять аварий, которые существовали только на бумагах, подписанных этим гаишником. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

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В Волгограде бывшего инспектора ГИБДД отправили в колонию общего режима на три года. Этот гаишник помогал мошенникам получать страховые выплаты по фиктивным ДТП.

Как доказали следователи СУ СК по региону, инспектора подговорили «товарищи» поучаствовать в их афере. Они якобы устраивали ДТП с элитными иномарками, гаишник составлял липовый протокол, по которому мошенники потом в судебном порядке взыскивали со страховых компаний выплаты. По такой схеме они «работали» несколько месяцев.

- Следствием доказано 5 фактов ДТП, которые, благодаря инспектору, существовали только на бумаге. Сумма ущерба, причиненного страховщикам, составил почти 800 тысяч рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Раскрыли аферу сотрудники регионального УФСБ вместе с сотрудниками службы собственной безопасности областного главка МВД.

Гаишник отпираться не стал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его уголовное дело выделили в отдельное производство.

- Двое подельников бывшего инспектора ГИБДД были осуждены ранее, еще трое ожидают вынесения приговора, - уточняют в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU