Под Волгоградом мужчина, пытаясь изнасиловать селянку, убил ее

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-15T15:57:41+03:00

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В воскресенье утром, 14 апреля, одна из жительниц хутора Новокардаильский Новониколаевского района Волгоградской области, обнаружила в здании котельной мертвую 39-летнюю соседку. Женщину явно убили. На ее теле насчитали множественные раны. Чтобы выяснить, что произошло накануне, из СУ СК по региону в хутор направили следователя-криминалиста.

- За несколько часов следоственно-оперативная группа установила личность убийцы, - отчитываются в СУ СК по Волгоградской области. – Его уже задержали.

Как оказалось, вечером 13 апреля погибшая выпивала с тремя своими приятелями. Сначала пили в доме у одного из них, когда хозяин жилища лег спать, нетрезвые гости переместились в здание бывшей котельной. Наедине остались потерпевшая и 31-летний односельчанин. Что между ними произошло, сейчас выясняют следователи. Известно лишь, что мужчина в какой-то момент схватил тяжелый предмет, вероятнее всего кирпич, и несколько раз ударил по голове женщины. От полученных травм она и скончалась, - рассказывают в ведомстве.

Обнаружила тело супруга подозреваемого. Она как раз искала мужа по хутору и заглянула в здание бывшей котельной.

На мужчину уже завели уголовное дело по статье «убийство».

- Следователи не исключают, что мужчина изнасиловал потерпевшую перед тем, как убить. Если будут получены тому доказательства, действия подследственного также будут квалифицированы по ст.131 УК РФ (изнасилование), - уточняют в областном СУ СК.

Расследование продолжается. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU