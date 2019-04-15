Под Волгоградом мужчина, пытаясь изнасиловать селянку, убил ее
В воскресенье утром, 14 апреля, одна из жительниц хутора Новокардаильский Новониколаевского района Волгоградской области, обнаружила в здании котельной мертвую 39-летнюю соседку. Женщину явно убили. На ее теле насчитали множественные раны. Чтобы выяснить, что произошло накануне, из СУ СК по региону в хутор направили следователя-криминалиста.
- За несколько часов следоственно-оперативная группа установила личность убийцы, - отчитываются в СУ СК по Волгоградской области. – Его уже задержали.
Как оказалось, вечером 13 апреля погибшая выпивала с тремя своими приятелями. Сначала пили в доме у одного из них, когда хозяин жилища лег спать, нетрезвые гости переместились в здание бывшей котельной. Наедине остались потерпевшая и 31-летний односельчанин. Что между ними произошло, сейчас выясняют следователи. Известно лишь, что мужчина в какой-то момент схватил тяжелый предмет, вероятнее всего кирпич, и несколько раз ударил по голове женщины. От полученных травм она и скончалась, - рассказывают в ведомстве.
Обнаружила тело супруга подозреваемого. Она как раз искала мужа по хутору и заглянула в здание бывшей котельной.
На мужчину уже завели уголовное дело по статье «убийство».
- Следователи не исключают, что мужчина изнасиловал потерпевшую перед тем, как убить. Если будут получены тому доказательства, действия подследственного также будут квалифицированы по ст.131 УК РФ (изнасилование), - уточняют в областном СУ СК.
Расследование продолжается. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU