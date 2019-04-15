Астраханец из ревности сжег машину нового друга своей возлюбленной

СЕГОДНЯ 13:57 2019-04-15T13:57:20+03:00

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История произошла в Астрахани еще в новогоднюю ночь. 24-летний астраханец приехал отмечать праздник к своей новой возлюбленной. В разгар веселья он вдруг увидел полыхающий во дворе дома «ВАЗ -2114», который он взял в кредит. Машину явно подожгли, поэтому парень пошел в полицию.

Искали поджигателя недолго. Как установили сотрудники ГУ МВД по Астраханской области, машину подпалил 30-летний бывший ухажер девушки, ранее судимый за хранение наркотиков.

- После расставания мужчина периодически угрожал 27-летней астраханке, узнав, что она сблизилась с другим молодым человеком. Однажды из ревности даже избил ее, за что был привлечен к уголовной ответственности, - рассказывает «КП-Волгоград» старший следователь отдела полиции №3 СУ УМВД по Астрахани Любовь Федорова.

В ту ночь он, выпив с друзьями, отправился к одной из установленных в городе елок. Проходя мимо дома бывшей подруги, увидел, что во дворе стоит «Лада» ее нового жениха. Ревность взыграла. Мужчина взял пустую бутылку и отправился на АЗС. Там придумал историю, что у него заглохла машина, и попросил налить ему пару литров бензина в бутылку. С горючим он вернулся к «четырнадцатой», облил ее и бросил зажженную спичку.

Машина сильно пострадала: был поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие. Ущерб оценили в 157 тысяч рублей.

На ревнивца завели уголовное дело. На данный момент следователи собрали все улики, доказывающие его вину, и направили дело в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU