Волгоградские депутаты хотят поднять пенсии всем труженикам села

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-15T12:53:48+03:00

Парламентарии требуют сохранить надбавки всем, кто проработал в сельской местности более 30 лет

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Пенсионеры, проработавшие более 30 лет в сельской местности, сегодня получают повышенные пенсии за счет надбавок. Однако, если пожилой человек переезжает из села в город (даже, уже будучи на пенсии), он эту надбавку теряет. Волгоградские парламентарии называют такой подход несправедливым.

- Это несправедливо, ведь от смены места проживания после выхода на пенсию трудовой вклад человека в развитие аграрной отрасли не уменьшается, – считает председатель комитета регпараламента по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов. – Более того, переезд пожилых людей в город зачастую вызван объективными причинами: состоянием здоровья и необходимостью быть ближе к родственникам или медучреждениям.

Кроме того, пенсионер теряет свою надбавку, если, например, сельское поселение, где он живет, преобразовали в городской округ. Хотя, по сути, место жительство люди не поменяли.

Наши депутаты предложили внести корректировки в пенсионное законодательство и закрепить право на повышенную пенсию всем «сельским» пенсионерам-труженикам, вне зависимости от их места проживания на заслуженном отдыхе.

- Проект обращения к Госдуме вынесут на рассмотрение ХХХ Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая состоится в мае этого года, - уточняют в Волгоградской облдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU