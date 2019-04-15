Волгоградка завоевала «золото» на международном чемпионате профмастерства

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-15T12:33:49+03:00

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Студентка Волгоградского строительного техникума Валерия Балванова завоевала высшую награду на международных соревнованиях по профессиональному мастерству. Сборные команды из 16 стран мира собрались в Мельбурне, чтобы побороться за звания сильнейших. Национальная сборная WorldSkills Russia, в состав которой попали 20 участников, привезла оттуда девять наград: пять - золотых, одну - серебряную, и три бронзовые. Волгоградка получила «золото» в компетенции «Малярные и декоративные работы».

Валерия Балванова уже не первый раз доказывает, что она – настоящий мастер своего дела. Она не раз завоевывала медали регионального, всероссийского и мирового уровней. В 2016-м стала победителем Национального чемпионата «Молодые профессионалы» и вошла в расширенный состав российской сборной. А год спустя заняла первое место на чемпионате в Гонконге.

Мировые соревнования пройдут в августе 2019-го в Казани. Сюда приедут 1,5 тысяч конкурсантов из 69 стран мира. И волгоградка будет в их числе.

ИСТОЧНИК KP.RU