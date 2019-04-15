В 2019-м отремонтируют сто километров волгоградских трасс и три моста

СЕГОДНЯ 12:17 2019-04-15T12:17:31+03:00

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В этом году дорожники обновят еще почти сто километров волгоградских трасс. Более 50 километров из них ждет капитальный ремонт.

- Капремонт выполнят на двух участках трассы Р-22 «Каспий» и трех автодороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград. Здесь не только полностью заменят асфальтное основание, но приведут в порядок обочины, установят барьерные ограждения, дорожные знаки и новое освещение, - уточняют в ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, которое и займется ремонтом. - Кроме того, в этом году капитально отремонтируют три проблемных моста: через реку Арчеда (824 километр), через реку Бузулук (716 километр) на трассе «Каспий» и еще один – через оросительный канал на автодороге Р-228 (669 километр).

Все работы в организации пообещали завершить к октябрю 2019-го.

Напомним, что ФКУ Москва-Волгоград также занимается проектированием объездной дороги вокруг Волгограда. В планах также реконструкция автодороги Р-22 «Каспий» на участке с 903 по 922 километра, где построят новые развязки, а проезжую часть обещают расширить до четырех полос движения.

ИСТОЧНИК KP.RU