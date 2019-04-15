Под Волгоградом в доме сгорел пенсионер-курильщик

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-15T12:06:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночь с 14 на 15 апреля выдалась в хутора Киквидзе Новониколаевского района Волгоградской области тревожной. Селян разбудил резкий запах гари, а когда они выглянули на улицу, увидели полыхающий в огне частный дом одного из местных алкоголиков. 67-летний мужчина часто употреблял спиртное, да еще и курил, как паровоз, от того и, буквально, сгорел.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, дом полностью был охвачен огнем. Спасти хозяина жилища уже не представлялось возможным. Его останки нашли на пепелище как раз в спальной комнате, где и находился очаг возгорания.

Как предполагают эксперты, мужчина в очередной раз напился и заснул, видимо, с непотушенной сигаретой. Это и привело к трагедии.

По данному факту следователи Урюпинского МРСО СУ СКР по Волгоградской области сейчас проводится доследственная проверка.

- Устанавливаются обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU