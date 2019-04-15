Волгоградкка избила до гематом своих маленьких детей – трех и пяти лет

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-15T11:55:09+03:00

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Эта 23-летняя мамаша из Старополтавского района Волгоградской области давно попала в поле зрение органов опеки. Женщина вообще не занималась воспитанием своих двух деток – 3 и 5 лет. Малыши жили в условиях антисанитарии, часто недоедали. А недавно на обследовании в детской поликлинике медик обнаружила у 5-летней девочки огромные гематомы на теле. Синяки имелись и у трехлетнего братишки. Как выяснилось, это дело рук их горе-мамаши.

- Женщина не стала отрицать, что бьет периодически детей. Мол, делает это в целях воспитания, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Кстати, волгоградка уже не первый раз уличена в побоях детей. В прошлом году сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составляли административный протокол, однако на путь исправления горе-мать не встала.

- Дознаватели Отделения МВД России по Старополтавскому району уже завели на нее уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», - уточняют в ведомстве. – Сейчас материалы находятся в органах опеки, которыми будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU