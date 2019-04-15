2019-04-15T10:05:08+03:00
Происшествия

Два автомобиля врезались в столб в Волгограде

Одно ДПТ произошло в Кировском, другое в Центральном районе. Три человека в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Водитель "Дэу" влетел в столб на Новороссийской.Водитель "Дэу" влетел в столб на Новороссийской.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сразу два автомобиля врезались в столбы на дорогах Волгограда за прошедшие сутки 14 апреля 2019 года. Одно ДТП случилось рано утром в Кировский районе. Около шести утра 30-летний водитель на «Лада Гранта» влетел в фонарный столб на улице Лазоревой. Причиной аварии стало то, что мужчина уснул за рулем. Сейчас водитель в больнице.

Еще одна авария с участием столба и иномарки произошла около полуночи в центре Волгограда. 26-летний водитель на «Дэу Нексия» не справился с управлением и врезался в железный столб на улице Новороссийской.

- В больницу попали две 16-летние пассажирки, которые находились в салоне «Дэу Нексия», - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Всего за сутки на дорогах области произошло пять серьезных ДТП, в результате которых на больничной койке оказались шесть человек.

Водитель «Лада Гранта» уснул за рулем. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель «Лада Гранта» уснул за рулем.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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