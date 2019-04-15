Сенаторы от Волгоградской области отчитались о доходах

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-15T09:11:02+03:00

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Вслед за президентом и премьер-министром сенаторы Татьяна Лебедева и Елена Попова, представляющие в Совете федерации Волгоградскую область, опубликовали сведения о своих доходах.

Татьяна Лебедева за год заработала 6 миллионов 363 тысячи рублей. Как сообщает «КП-Волгоград», доход олимпийской чемпионки по сравнению с 2017 годом подрос почти на миллион. А вот супруг задекларировал всего 390 тысяч рублей. В собственности у семьи сенатора дом и 10,5 сотки земли в Эстонии, а также дом и участок в России. Также у супругов три квартиры в совместной собственности: две в России и одна площадью 100 квадратных метров в Португалии. Еще две квартиры принадлежат супругу. Кроме того, еще один участок у сенатора в пользовании. А вот автопарк Татьяны Лебедевой за прошедший год лишился BMW X3. В гараже у сенатора остались Mercedes C-230 и Toyota Land Cruiser 200.

Доход сенатора Елены Поповой за 2018 год также подрос почти на 800 тысяч. Она задекларировала четыре миллиона 863 тысячи рублей. А вот супруг, напротив, потерял более миллиона - доход составил почти 2,2 миллиона рублей. При этом недвижимости у семьи прибавилось. В собственности у Елены Поповой участок на восемь соток и по 1/8 доли в двух домах и двух земельных участках, а также доли в трех квартирах площадью менее ста метров. У супруга в собственности шесть соток в дачном обществе и доли в двух квартирах, здание автомастерской и нежилое здание. Имеется доля в одной из квартир и у ребенка.

В пользовании у Елены Поповой, ее мужа и несовершеннолетнего ребенка находятся земельный участок на четыре сотки и квартира площадью 113 «квадратов». Супруг также владеет двумя участками для размещения гаражей и автостоянок. У него два автомобиля - Audi-80 и А4. На сенатора зарегистрирован Hyundai IX-35, а также по 1/2 доли в БМВ 520 и ВАЗ 21061.

ИСТОЧНИК KP.RU