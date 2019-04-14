Ищем дом: волгоградские волонтеры спасли 10 щенков от усыпления
Регулярно волонтеры волгоградского фонда «Лисена» спасают животных от усыпления. Уже больше полусотни собак Наталья Иванова и ее помощники увезли из «Горпитомника» в свой приют. Зоозащитники их чипировали и стерилизовали за свой счет, чтобы в дальнейшем выпустить на улицу, где животные уже не будут представлять угрозу для человека и бесконтрольно размножаться.
В учреждение на временное содержание попало целое потомство щенков, которым также грозило усыпление.
Горпитомник, щенята на пристройство.
- 14 апреля я забрала из «Горпитомника» десять щенков. Им всем нужен дом, внимание и забота. Все мальчики, очень тянутся к человеку. Животные здоровы, готовы к переезду не только по Волгоградской области, но и в другие города, - говорит основательница фонда Наталья Иванова.
Помочь в содержании или пристройстве малышей можно связавшись с волонтерами по номеру 8(903)316-43-45.
ИСТОЧНИК KP.RU