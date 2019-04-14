2019-04-14T13:23:42+03:00
Общество

Ищем дом: волгоградские волонтеры спасли 10 щенков от усыпления

Фонд «Лисена» забрал животных из «Горпитомника»
Юлия Данильченко
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Вот такие лапочки ищут дом. Фото: волонтерыВот такие лапочки ищут дом. Фото: волонтеры
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Регулярно волонтеры волгоградского фонда «Лисена» спасают животных от усыпления. Уже больше полусотни собак Наталья Иванова и ее помощники увезли из «Горпитомника» в свой приют. Зоозащитники их чипировали и стерилизовали за свой счет, чтобы в дальнейшем выпустить на улицу, где животные уже не будут представлять угрозу для человека и бесконтрольно размножаться.

В учреждение на временное содержание попало целое потомство щенков, которым также грозило усыпление.

Горпитомник, щенята на пристройство.

- 14 апреля я забрала из «Горпитомника» десять щенков. Им всем нужен дом, внимание и забота. Все мальчики, очень тянутся к человеку. Животные здоровы, готовы к переезду не только по Волгоградской области, но и в другие города, - говорит основательница фонда Наталья Иванова.

Помочь в содержании или пристройстве малышей можно связавшись с волонтерами по номеру 8(903)316-43-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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