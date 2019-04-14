2019-04-14T12:01:27+03:00
Общество

80-летний пенсионер потерялся по пути из Волгограда в Москву

Его нашли сотрудники полиции
Юлия Данильченко
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Заявление о пропаже 80-летнего жителя Волгограда поступило в полицию от его родственника из Москвы. Тот сообщил, что 7 апреля дедушка выехал из города-героя в столицу, чтобы остаться на лечение, но до конечного пункта так и не доехал. На звонки пожилой человек не отвечал. К его поискам подключилось Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Как выяснилось, пенсионер передумал ложиться в клинику и погуляв по улицам столицы, вернулся на вокзал, купил билет до Волгограда и уехал домой. В момент активного поиска, пожилой человек уже находился в дороге, о чем и было сообщено не находившим себе места родственникам, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

Родственники поспешили отблагодарить начальника Бюро майора полиции Светлану Бондарь. Всего с начала 2019 года сотрудники Бюро нашли 76 человек, помогли опознать 3 трупа и разыскать 12 человек, которые считались без вести пропавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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