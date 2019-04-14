СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-14T10:36:45+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области сбили двух школьников 13-ти и 16-ти лет. Первое ДТП произошло 13 апреля в семь часов вечера в Дзержинском районе города-героя. 22-летний парень за рулем «Лады» ехал по улице Победы со стороны улицы Землячки в сторону улицы Московской. На Симонова напротив дома №4 он наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

- В результате ДТП несовершеннолетняя с травмой головы госпитализирована в медицинское учреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

А через полчаса уже в Волжском между домами №56 и 58 по проспекту Ленина. Тут 27-летний мужчина за рулем «Форд Фокуса» сбил 16-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть.

- В результате ДТП подростку на месте происшествия оказана медицинская помощь, - добавили в ведомстве.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU