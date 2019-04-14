2019-04-14T10:18:37+03:00
Общество

Рабочая неделя в Волгограде начнется с дождей

При этом температура немного снизится
Юлия Данильченко
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Апрель в Волгограде начался с аномально теплых деньков, но к середине месяца не критично, но похолодает. На город надвигаются дожди и пасмурная погода, сообщает дежурный синоптик Волгоградского ЦГМС. Первые дни рабочей недели лучше носить с собой зонты.

С вечера воскресенья и до понедельника пройдут небольшие дожди. В ночь на 15 апреля будет +8...+10º, а днем +17…+19°. При этом северо-восточный ветер до 11 метров в секунду. Во вторник, 16 апреля, снова ожидаются кратковременные осадки.

- Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха: ночью +7...+9º, днем +16…+18°, - рассказали КП-Волгоград синоптики.

В Волгоградской области в некоторых районах пройдут грозы, при этом температура воздуха поднимется до +19º, а порывы ветра достигнут 19 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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