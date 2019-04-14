Рабочая неделя в Волгограде начнется с дождей
Апрель в Волгограде начался с аномально теплых деньков, но к середине месяца не критично, но похолодает. На город надвигаются дожди и пасмурная погода, сообщает дежурный синоптик Волгоградского ЦГМС. Первые дни рабочей недели лучше носить с собой зонты.
С вечера воскресенья и до понедельника пройдут небольшие дожди. В ночь на 15 апреля будет +8...+10º, а днем +17…+19°. При этом северо-восточный ветер до 11 метров в секунду. Во вторник, 16 апреля, снова ожидаются кратковременные осадки.
- Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха: ночью +7...+9º, днем +16…+18°, - рассказали КП-Волгоград синоптики.
В Волгоградской области в некоторых районах пройдут грозы, при этом температура воздуха поднимется до +19º, а порывы ветра достигнут 19 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU