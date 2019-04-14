В Волгограде столкнулись четыре автомобиля: 33-летняя женщина погибла

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-14T09:21:55+03:00

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Крупная авария произошла 13 апреля около десяти часов ночи в Ворошиловском районе Волгограда. Ее спровоцировал 29-летний парень за рулем «четырнадцатой». Он ехал по улице Североморцев со стороны улицы Рабоче-Крестьянской в сторону улицы Козловской, но на повороте грубо нарушил правил дорожного движения.

23-летний водитель «Ниссан» не ожидал, что легковушка, не уступив дорогу, вылетит на полной скорости и не успел притормозить. От удара «четырнадцатую» отбросила на «семерку», а та врезалась в «Киа Рио».

- В результате ДТП 33-летнюю пассажирку автомобиля «ВАЗ-2114» выбросило из транспортного средства, от полученных травм она скончалась на месте происшествия. Водитель «ВАЗ-2114» с тяжкими травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП с летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU