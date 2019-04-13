Мисс Россия -2019: финал пройдет без участия волгоградок

13 Апр 22:16 2019-04-13T22:25:12+03:00

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В Москве в эти минуты проходит финал конкурса «Мисс Россия», но уже понятно, что состоится он без участия волгоградских красавиц, и корону в наш город не привезут. Обе девушки, представляющие наш регион, выбыли из дальнейшего соревнования. Причем сразу же, на первом этапе. Ведущие зачитали список из 20 участниц, которые проходят дальше – первую десятку выбрали зрители во время онлайн голосования, вторую – члены жюри. Ни Виолетта Милованова, которая представляла Волгоград, ни Марина Грошева, которая вышла на сцену с лентой "Волгоградская область", в списке двадцати претенденток на главную корону не значатся.

Впрочем, то, что наши девочки попали в число 50 главных красавиц России, тоже большой успех. Отбор и отсев был очень серьезный. В инстаграмах девушек их друзья уже пишут слова поддержки – мол, не переживайте, все равно вы самые красивые. Надо сказать, что последние несколько лет волгоградские участницы не добиваются больших успехов на федеральном этапе конкурса, что не мешает всем гостям нашего города говорить, что у нас живут самые красивые девушки.

Виолетте Миловановой девятнадцать лет исполнилось в январе. Она «Мисс Волгоград 2017». Но это не единственный титул в ее копилке. Девушка также получила звание «Мисс туризм России 2018» и «Мисс бикини». Параметры ее точеной фигуры - 86-62-91 при росте 174 сантиметра.

violetta_milovanova Виолетта Милованова

Виолетта развеивает мифы об интеллектуальном уровне участниц конкурсов красоты, она - отличница и школу окончила с золотой медалью. Самые любимые книги девушки - «Унесенные ветром» и «7 навыков высокоэффективных людей». Красавица занимается фитнесом, поет, пишет стихи и обожает путешествовать. А еще она помогает детям-инвалидам в качестве волонтера.

Марине Грошевой исполнилось 22 года, она участница конкурса «Мисс Волгоград 2013». Тоже окончила школу с золотой медалью, учится в РАНХиГС. С пяти лет занимается спортом, сначала - аэробика, позже покоряла высоту в секции легкой атлетики. Из книг самая любимая - «Мастер и Маргарита» Булгакова. За своими ноготками Марина следит сама - девушка увлечена ногтевым искусством.

grosheva_ms Марина Грошева

ИСТОЧНИК KP.RU