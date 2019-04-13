2019-04-13T17:30:14+03:00
Спорт

«Ротор» обыграл «Нижний Новгород»: счет – 3:1

Звездой матча стал Камиль Муллин, забивший два гола
Юлия Данильченко
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Команда показывает уверенную игру. Это четвертая победа подряд.Команда показывает уверенную игру. Это четвертая победа подряд.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В субботу, 13 апреля, волгоградский «Ротор» в рамках 31-го тура Олимп-Первенства ФНЛ сыграл с лидерами сезона - футбольным клубом «Нижний Новгород» на поле хозяев. Матч начался в 16:00 по волгоградскому времени и завершился убедительной победой сине-голубых: счет - 3:1.

В первом тайме на 14-ой минуте нижегородцы открыли счет – забил Абазов. Но ровно через две минуты Камиль Муллин выровнял игру. На перерыв команды ушли на равных. Уже на 56-ой минуте второго тайма Муллин подхватил мяч, который отбил голкипер нижегородцев, и пробил второй гол. Третье очко команде принес Артем Попов на 58-ой минуте.

Таким образом «Ротор» поднялся на девятое место в турнирной таблице ФНЛ. Сейчас на счету сине-голубых 45 очков. Команда показывает уверенную игру. Это пятая победа подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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