2019-04-13T14:32:50+03:00
Общество

Более пяти тысяч волгоградцев вышли на общегородской субботник

Горожане убрали опавшую листву и мусор, окопали деревья
Юлия Данильченко
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Волгоградцы вышли на субботник.Волгоградцы вышли на субботник.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Апрель для Волгограда ознаменовался большой уборкой: с первых чисел горожане принимают активное участие в субботниках. Сегодня, 13 апреля, на уборку пришли более пяти тысяч человек. Они собрали опавшую листву и мусор, окопали деревья и привели в порядок небольшие сооружения.

Привели в порядок дворы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Привели в порядок дворы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Ворошиловском районе убирать улицы вышли чуть менее двух тысяч человек. Инвентарём их снабдили коммунальщики.

Люди собрали опавшую листву и мусор, окопали деревья и привели в порядок небольшие сооружения. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Люди собрали опавшую листву и мусор, окопали деревья и привели в порядок небольшие сооружения.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Они привели в порядок парковые зоны, скверы, зеленые зоны вдоль магистралей. На улице Калинина администрация района совместно с жителями высадили 110 саженцев деревьев и кустарников. Очистка территории велась и в парковой зоне на площади Чекистов. Всего за время субботника на территории района горожане собрали 96 кубометров прошлогодней листвы и мусора, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.

Волгоградцы хотят видеть свой город чистым и обустроенным. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы хотят видеть свой город чистым и обустроенным.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участие в субботниках принимают ТОСы, сотрудники волгоградских организаций, школьники. Во дворах многоэтажек убирают управляющие компании. Всего в этом году посадили 800 деревьев и кустарников и убрали 11 свалок.

Присоединились к наведению чистоты и блогеры.

весь этот мусор волгоградские блогеры вывезли из поймы реки Царицы. Фото: Павел Евтюнин.

весь этот мусор волгоградские блогеры вывезли из поймы реки Царицы. Фото: Павел Евтюнин.

- Это река Царица в центре Волгограда. Сегодня мы вынесли из нее и окрестностей совсем небольшого отрезка ее русла мусор объемом примерно на одну "Газель". За 1,5 часа, около 10 человек. Многие не знали, что там вообще есть река. Друзья, давайте немного повнимательнее относиться к месту, где мы живем, - обратился через соцсети к горожанам Павел Евтюнин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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