Скачай, разблокируй, катайся: для волгоградцев заработал байкшеринг

СЕГОДНЯ 13:12 2019-04-13T14:48:27+03:00

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В Центральном и Ворошиловском районах Волгограда появилось около полусотни площадок с велосипедами в рамках проекта Mobee Smart Bike Sharing. Любой желающий может взять велик напрокат на одной парковке, а вернуть уже на другую. Стоимость одного часа 50 рублей. Причем разблокировать велосипед и отправиться в поездку можно после установки приложения Mobee (через Play market и App store) и оплаты поездки.

Почему велосипед можно взять и не вернуть на исходную стоянку? Все они оснащены модулем GPS/ГЛОНАСС, который защитит их от попытки кражи. При подозрительных действиях владельцы могут сразу обратиться в полицию.

Найти парковку для возврата велосипеда можно также через скачанное приложение. Как сообщают организаторы, уже ближе к маю в городе-герое появится около полутора тысяч велосипедов, доступных для байкшеринга.

ИСТОЧНИК KP.RU