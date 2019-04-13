2019-04-13T12:54:54+03:00
Происшествия

Украл часы, фотоаппарат и продукты: под Волгоградом вору грозит шесть лет тюрьмы

Мужчина забрался в дом местных торговцев
Юлия Данильченко
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В скором времени Суровикинский районный суд рассмотрит уголовное дело о краже. 52-летнему мужчине грозит немалый срок - до шести лет колонии. 20 декабря он забрался в дом местных торговцев в надежде украсть деньги, но ни рубля не нашел, поэтому решил унести то, что было.

- Не обнаружив в доме денежных средств, злоумышленник похитил цифровую фотокамеру, дипломат с документами хозяев, пару наручных часов, а также продукты питания на общую сумму около 12 тысяч рублей, после чего скрылся, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Почти все мужчина успел продать, а деньги потратить. Но его все же поймали и завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная путем незаконного проникновения в жилище». За преступление вор ответит приличным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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