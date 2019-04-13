2019-04-13T11:49:21+03:00
Происшествия

Три иномарки сгорели на улице Качинцев в Волгограде

Юлия Данильченко
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Около пяти часов утра 13 апреля в Дзержинском районе Волгограда по улице Качинцев вспыхнули сразу три припаркованные там иномарки: Renault Logan 2006 года выпуска, Ford Focus и Chevrolet Lacetti. Об этом на пульт диспетчера сообщили очевидцы.

На место выехал 15-ый расчет, который оперативно, всего за двадцать минут, затушил пылающие автомобили. Одна машина сгорела полностью, у двух обгорела только краска.

- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность узлов и механизмов автомобиля, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Кстати, этим же утром в рабочем поселке Новониколаевский на улице Народная вспыхнула «десятка». Никто не пострадал, причины происшествия сейчас устанавливаются экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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