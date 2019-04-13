2019-04-13T10:15:27+03:00
Общество

13 апреля в Волгограде пройдет «Тотальный диктант»

Для этого в городе открыто пять площадок
Юлия Данильченко
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Проверить свою грамотность может любой желающий.Проверить свою грамотность может любой желающий.
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3 апреля на пяти площадках Волгограда в три часа дня пройдет акция «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность может любой желающий. Уже 660 волгоградцев подали заявки на очное участие.

- В этом году акция проходит в ВолГУ, Волгоградском институте управления — филиале РАНХиГС, Волгоградском филиале МФЮА, Волгоградской областной библиотеке имени М. Горького, а также школе «Поколение». Готовые работы проверят порядка 50 экспертов — преподавателей-филологов из средних и высших образовательных учреждений, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Те, кто не сможет прийти лично, имеют возможность пройти диктант дистанционно. Для этого нужно авторизоваться на сайте проекта (ближайшие – в 12-00, 15-00 по местному времени).

Сегодня акция пройдет в 772 населенных пунктах России, а также по всему миру. За последние годы больше 2,5 тысяч волгоградцев уже проверили свои знания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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