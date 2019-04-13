13 апреля в Волгограде пройдет «Тотальный диктант»
3 апреля на пяти площадках Волгограда в три часа дня пройдет акция «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность может любой желающий. Уже 660 волгоградцев подали заявки на очное участие.
- В этом году акция проходит в ВолГУ, Волгоградском институте управления — филиале РАНХиГС, Волгоградском филиале МФЮА, Волгоградской областной библиотеке имени М. Горького, а также школе «Поколение». Готовые работы проверят порядка 50 экспертов — преподавателей-филологов из средних и высших образовательных учреждений, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.
Те, кто не сможет прийти лично, имеют возможность пройти диктант дистанционно. Для этого нужно авторизоваться на сайте проекта (ближайшие – в 12-00, 15-00 по местному времени).
Сегодня акция пройдет в 772 населенных пунктах России, а также по всему миру. За последние годы больше 2,5 тысяч волгоградцев уже проверили свои знания.
ИСТОЧНИК KP.RU