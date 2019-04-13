2019-04-13T09:41:34+03:00
Происшествия

В Городище водитель на «Шевроле» сбил 13-летнего школьника

Мальчика привезли в больницу с травмами
Юлия Данильченко
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В результате ДТП пешеход с ушибами и ссадинами доставлен в больницу.В результате ДТП пешеход с ушибами и ссадинами доставлен в больницу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло три аварии, в которых люди получили травмы. Среди жертв невнимательных водителей - тринадцатилетний школьник из Городищенского района.

Все случилось в пятницу 12 апреля около трех часов дня. Мальчик возвращался из школы домой. Путь его пролегал через улицу Центральную. Он шел как раз пол правой обочине по ходу движения автомобилей.

В этот момент 31-летний мужчина за рулем «Шевроле Лачети» ехал со стороны улицы Восточной в сторону улицы Школьной в поселок Степной. Он потерял управлением над машиной и сбил школьника с ног.

- В результате ДТП пешеход с ушибами и ссадинами доставлен в больницу, от госпитализации отказался, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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