2019-04-13T09:04:57+03:00
Происшествия

Арестовали второго подозреваемого в убийстве 18-летнего волгоградца у Loft

Второму участнику громкого дела продлили арест на месяц
Юлия Данильченко
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Фото с личной странички ВК АлександраФото с личной странички ВК Александра
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Накануне, 12 апреля, Ворошиловский районный суд Волгограда заключил под стражу второго подозреваемого по громкому делу об убийстве 18-летнего Александра Бабичева у ночного клуба Loft. Так как преступление особо тяжкое, следователи настаивали именно на СИЗО, чтобы возможный преступник не смог скрыться от правосудия или не совершил очередного злодеяния.

- Органами предварительного расследования он подозревается в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 18-летнего жителя Волгограда. Данное преступление совершено 16 февраля 2019 года возле ночного клуба Loft, расположенного в Ворошиловском районе, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе суда.

Второй подозреваемый уже находится за решеткой на время, пока идет следствие. Вчера ему продлили арест на один месяц.

Напомним, уже мертвого Александра нашли возле ночного клуба Loft на улице Кануникова в Ворошиловском районе Волгограда в 3:40 утра. На теле молодого человека были травмы, которые, по всей видимости, и стали причиной скоропостижной смерти на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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