Волгоградцы высадили на Пархоменко первые 30 саженцев ясеня

СЕГОДНЯ 08:25 2019-04-13T08:25:00+03:00

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Не так давно у дома 43А по улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда была незаконная свалка, а автомобилисты стихийно парковали там машины. Но жителям это не нравилось, они обратились к властям с просьбой благоустроить территорию. В 2017 году мусор убрали, грунт выровняли, поставили лавочки, урны и тренажеры. Мэрия решила, что на этом месте будет сквер.

Благоустройство продолжается. Скоро в новом парке появятся пешеходные дорожки, а пока горожане принимают активное участие в озеленении.

- С наступлением тепла продолжились работы по созданию сквера - сегодня местные жители совместно с властями провели здесь субботник, высадив 30 саженцев ясеня. После завершения благоустройства на некогда заброшенной площадке появится новая зона отдыха.

Саженцы будут поливать, чтобы они быстрее адаптировались к новым условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU