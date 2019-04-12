2019-04-12T17:09:02+03:00
Происшествия

Волгоградца отправили на два месяца в СИЗО за смертельное ДТП с маршруткой

Водителя иномарки Халидова обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти пешехода
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Вот к чему привело бездумное вождение водителя "Хендая". Фото Алексея Шабаршова.Вот к чему привело бездумное вождение водителя "Хендая". Фото Алексея Шабаршова.
Изменить размер текста:

Суд Ворошиловского района Волгограда удовлетворил ходатайство следователей УМВД России по Волгограду: 28-летнего водителя «Хендая», спровоцировавшего смертельное ДТП с маршруткой №46с, отправили под стражу сроком на два месяца.

Напомним, этого молодого человека обвиняют по статье уголовного кодекса ««нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Это он был за рулем иномарки, которая ударила маршрутку на улице Исторической в Дзержинском районе Волгограда. Из-за него микроавтобус отбросило на тротуар и остановку, где люди ждали транспорт. Маршрутка снесла не только ограждение, но 52-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Что побудило водителя совершить резкий маневр и «подрезать» микроавтобус, теперь и будут выяснять следователи МВД.

Они уже установили, что 28-летний водитель не раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Его даже лишали прав на год за проезд на красный сигнал светофора. Но даже после этого он не взялся за ум.

Смертельная авария с маршруткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы отобрали у волгоградца иномарку за чужие долги
На презентацию комедии «Миллиард» в Волгоград приедет один из главных героев фильма
В волгоградских магазинах нашли подозрительные детские игрушки
Без паники: в Волгограде специально жгут камыш на Тулака и в поселке Купоросный
ФНС: «Число организаций и предпринимателей в Волгоградской области растёт»
Этой весной в армию призовут более 2,5 тысяч волгоградцев
Прокуратура нашла 300 нарушений в обеспечении волгоградцев бесплатными лекарствами
Под Астраханью пятилетний мальчик наехал на машине на своего брата
Улицу Героев Тулы в Волгограде расширяют до четырех полос
За 20 дней вместо 4 месяцев: в Городище хотят по-быстрому отремонтировать трибуны на стадионе
Волгоградцев зовут бесплатно пройти онкообследование
В Волгограде поймали троих телефонных мошенников, на счету которых более полста жертв
За четыре года 50 штрафов: волгоградец, спровоцировавший ДТП с маршруткой, был злостным нарушителем
Вышел покурить и чуть не сгорел: волгоградец пострадал на пожаре
17 апреля отключат газ на севере Волгограда
Под Волгоградом юный мотоциклист сбил восьмилетнюю девочку
13 апреля в Волжском пройдет крестный ход
В Волгограде за смерть сбитого маршруткой пешехода ответит водитель иномарки
Все минирования в Волгограде оказались ложными
В Астрахани петербуржец зарезал друга детства за резкое слово
В Астрахани на кавказской свадьбе гость во время лезгинки задавил девочку
Отопление в Волгограде выключат 12 апреля
На севере Волгограда полыхает камыш
Концессии: аварий на водопроводе Волгограда стало меньше на 26,5%
Волгоградец зарезал собутыльника и выдумал суицид
В Волгограде застройщика, обманувшего дольщиков на 46 миллионов рублей, отправили в колонию на семь лет