Волгоградца отправили на два месяца в СИЗО за смертельное ДТП с маршруткой

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-12T17:09:02+03:00

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Суд Ворошиловского района Волгограда удовлетворил ходатайство следователей УМВД России по Волгограду: 28-летнего водителя «Хендая», спровоцировавшего смертельное ДТП с маршруткой №46с, отправили под стражу сроком на два месяца.

Напомним, этого молодого человека обвиняют по статье уголовного кодекса ««нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Это он был за рулем иномарки, которая ударила маршрутку на улице Исторической в Дзержинском районе Волгограда. Из-за него микроавтобус отбросило на тротуар и остановку, где люди ждали транспорт. Маршрутка снесла не только ограждение, но 52-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Что побудило водителя совершить резкий маневр и «подрезать» микроавтобус, теперь и будут выяснять следователи МВД.

Они уже установили, что 28-летний водитель не раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Его даже лишали прав на год за проезд на красный сигнал светофора. Но даже после этого он не взялся за ум.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/702659" frameborder="0"></iframe> Смертельная авария с маршруткой.

ИСТОЧНИК KP.RU