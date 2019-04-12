2019-04-12T16:29:16+03:00
Общество

Приставы отобрали у волгоградца иномарку за чужие долги

Мужчина купил машину, а она оказалась в залоге у банка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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«Проверяйте машины перед покупкой!» - неустанно твердят приставы. Но, к сожалению, прислушиваются не все. А потом остаются и без денег, и без авто. Как волгоградец, к которому на днях нагрянули судебные приставы с постановлением об аресте его иномарки.

Мужчина купил «Hyundai Sonata» еще в 2013 году. И уже даже подумать не мог, что автомобиль могут отобрать за долги прошлого владельца. Как он не сопротивлялся, машину увезли.

Оказывается, бывший владелец машины – житель Красноармейского района заложил в ее банк, чтобы получить кредит. Поначалу платил исправно, потом пропал. Банк подал в суд заявление о взыскании залогового имущества. Вот тут и всплыли подробности: что машину перепродали. Приставы направили новому хозяину постановление и потребовали добровольно отдать иномарку. Но тот проигнорировал требование.

Тогда сотрудники волгоградского УФССП пришли к нему домой. Ожидаемо, волгоградец всячески сопротивлялся и не отдавал ключи приставам. Но правоохранители составили акт описи, погрузили авто на эвакуатор и отправили на штрафстоянку. Теперь, если мужчина сам не выкупит машину, ее пустят с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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