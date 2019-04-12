На презентацию комедии «Миллиард» в Волгоград приедет один из главных героев фильма

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-12T15:42:37+03:00

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18 апреля на большие экраны выходит новая российская комедия «Миллиард» с Владимиром Машковым и Александрой Бортич в главных ролях. Волгоградские зрители смогут увидеть картину на день раньше всероссийской премьеры. 17 апреля кинотеатр MORI CINEMA приглашает на спецпоказ фильма. Всех, кто придет на премьеру, ждет не только показ фильма, но еще и фуршет, музыка. а самое главное - встреча с исполнителем одной из главных ролей в фильме «Миллиард» Григорием Калининым. Он проведет автограф-сессию, сфотографируется и ответит на вопросы, а также посмотрит кино вместе с волгоградцами.

Наибольшую известность актер Григорий Калинин получил благодаря ролям в фильмах «Дохлая кошка», «Влюбленные в Киев», «Туман», а также сериалам «Паук», «Собачья работа», «Остров». В 2018 году Григорий Калинин начал сниматься в приключенческой криминальной комедии «Миллиард» режиссера Романа Прыгунова , где его партнерами по съемочной площадке стали Владимир Машков, Марина Петренко, Александра Бортич, Гела Месхи и другие.

НЕ ПРОПУСТИ!

Когда

17 АПРЕЛЯ, в 19.00 – фуршет и автограф-сессия, в 20.00 – показ фильма фильма «Миллиард», 12+.

Где

MORI CINEMA, Ул. Землячки, 110, б ТРК «Мармелад».

Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU