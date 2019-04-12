2019-04-12T15:42:37+03:00
Досуг

На презентацию комедии «Миллиард» в Волгоград приедет один из главных героев фильма

Григорий Калинин устроит автограф-сессию
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

18 апреля на большие экраны выходит новая российская комедия «Миллиард» с Владимиром Машковым и Александрой Бортич в главных ролях. Волгоградские зрители смогут увидеть картину на день раньше всероссийской премьеры. 17 апреля кинотеатр MORI CINEMA приглашает на спецпоказ фильма. Всех, кто придет на премьеру, ждет не только показ фильма, но еще и фуршет, музыка. а самое главное - встреча с исполнителем одной из главных ролей в фильме «Миллиард» Григорием Калининым. Он проведет автограф-сессию, сфотографируется и ответит на вопросы, а также посмотрит кино вместе с волгоградцами.

Наибольшую известность актер Григорий Калинин получил благодаря ролям в фильмах «Дохлая кошка», «Влюбленные в Киев», «Туман», а также сериалам «Паук», «Собачья работа», «Остров». В 2018 году Григорий Калинин начал сниматься в приключенческой криминальной комедии «Миллиард» режиссера Романа Прыгунова , где его партнерами по съемочной площадке стали Владимир Машков, Марина Петренко, Александра Бортич, Гела Месхи и другие.

НЕ ПРОПУСТИ!

Когда

17 АПРЕЛЯ, в 19.00 – фуршет и автограф-сессия, в 20.00 – показ фильма фильма «Миллиард», 12+.

Где

MORI CINEMA, Ул. Землячки, 110, б ТРК «Мармелад».

Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградца отправили на два месяца в СИЗО за смертельное ДТП с маршруткой
Приставы отобрали у волгоградца иномарку за чужие долги
В волгоградских магазинах нашли подозрительные детские игрушки
Без паники: в Волгограде специально жгут камыш на Тулака и в поселке Купоросный
ФНС: «Число организаций и предпринимателей в Волгоградской области растёт»
Этой весной в армию призовут более 2,5 тысяч волгоградцев
Прокуратура нашла 300 нарушений в обеспечении волгоградцев бесплатными лекарствами
Под Астраханью пятилетний мальчик наехал на машине на своего брата
Улицу Героев Тулы в Волгограде расширяют до четырех полос
За 20 дней вместо 4 месяцев: в Городище хотят по-быстрому отремонтировать трибуны на стадионе
Волгоградцев зовут бесплатно пройти онкообследование
В Волгограде поймали троих телефонных мошенников, на счету которых более полста жертв
За четыре года 50 штрафов: волгоградец, спровоцировавший ДТП с маршруткой, был злостным нарушителем
Вышел покурить и чуть не сгорел: волгоградец пострадал на пожаре
17 апреля отключат газ на севере Волгограда
Под Волгоградом юный мотоциклист сбил восьмилетнюю девочку
13 апреля в Волжском пройдет крестный ход
В Волгограде за смерть сбитого маршруткой пешехода ответит водитель иномарки
Все минирования в Волгограде оказались ложными
В Астрахани петербуржец зарезал друга детства за резкое слово
В Астрахани на кавказской свадьбе гость во время лезгинки задавил девочку
Отопление в Волгограде выключат 12 апреля
На севере Волгограда полыхает камыш
Концессии: аварий на водопроводе Волгограда стало меньше на 26,5%
Волгоградец зарезал собутыльника и выдумал суицид
В Волгограде застройщика, обманувшего дольщиков на 46 миллионов рублей, отправили в колонию на семь лет