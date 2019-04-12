В волгоградских магазинах нашли подозрительные детские игрушки

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-12T15:39:55+03:00

Продавцы и не скрывают, что у них есть в продаже и оригиналы и подделки без документов. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сейчас полки детских магазинов ломятся от ассортимента игрушек. Кажется, чего здесь только нет. А знаете чего? Неподдельного и легального товара. Как показала проверка, которую провели в детских магазинах члены группы партпроекта «Народный контроль», подозрительные игрушки – без маркировки и документов есть везде.

Активисты заглянули в восемь детских магазинов в разных районах Волгограда. И везде на витринах рядом с оригинальными игрушками лежат их китайские контрафактные копии.

- Продавцы не скрывают, что у них в магазине есть и оригинал, и подделка. При этом документов и маркировок нет ни на тех, ни на других. По выявленным фактам мы подготовили и направили обращение в региональное подразделение Роспотребнадзора. Теперь безопасность этих игрушек будет проверять профильный орган, – говорит координатор партпроекта в Волгоградской области Михаил Струк.

Кстати, в прошлом году кучу поддельных игрушек нашли в магазинах на рынке «Олимпия» в Дзержинском районе. Тогда после активистов эту продукцию изъяли по решению суда, а коммерсантов оштрафовал.

ИСТОЧНИК KP.RU