Без паники: в Волгограде специально жгут камыш на Тулака и в поселке Купоросный

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-12T14:53:18+03:00

В карьере ЖКО коммунальщики под надзором спасателей уже выжгли сухую растительность. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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В последние дни Волгоград буквально погрузился в смог от пожаров. А напуганные волгоградцы засыпали спасателей сообщениями «У нас тут… под окнами/на пустыре/в пойме трава загорелась». Бдительные. Это правильно. Но, к счастью, эти пожары не случайны и не представляют угрозы. Это коммунальные службы проводят контролируемый пал сухой растительности.

Каждую весну в Волгограде косят камыш и прошлогоднюю сухую траву, чтобы все это не вспыхнуло от случайной искры и не привело к большому пожару. Там, где скосить сухую растительность невозможно, коммунальщики вместе с сотрудниками МЧС проводят, так называемый, контролируемый пал.

Так что пожары в пойме реки Царицы, в карьере ЖКО (в Ворошиловском районе), на берегах Варваровского и Береславского водохранилищ –запланированные мероприятия. И с начала апреля коммунальщики выжгли уже свыше 870 гектаров сухой растительности.

Сегодня контролируемый пал будут проводить:

- в Ворошиловском районе на улице Майкопской и Одесской,

- в Советском районе вдоль берега Волги у поселка Купоросного и с южной стороны ТОСа «Буревестник».

- Отжиг ведется точечно, предварительно территория очищается от сухостоя и горючих материалов и отделяется противопожарной полосой не менее 1,4 метров, - уточняют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU