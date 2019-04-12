2019-04-12T14:53:18+03:00
Общество

Без паники: в Волгограде специально жгут камыш на Тулака и в поселке Купоросный

В городе идет контролируемый пал сухой травы
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В карьере ЖКО коммунальщики под надзором спасателей уже выжгли сухую растительность.В карьере ЖКО коммунальщики под надзором спасателей уже выжгли сухую растительность.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

В последние дни Волгоград буквально погрузился в смог от пожаров. А напуганные волгоградцы засыпали спасателей сообщениями «У нас тут… под окнами/на пустыре/в пойме трава загорелась». Бдительные. Это правильно. Но, к счастью, эти пожары не случайны и не представляют угрозы. Это коммунальные службы проводят контролируемый пал сухой растительности.

Каждую весну в Волгограде косят камыш и прошлогоднюю сухую траву, чтобы все это не вспыхнуло от случайной искры и не привело к большому пожару. Там, где скосить сухую растительность невозможно, коммунальщики вместе с сотрудниками МЧС проводят, так называемый, контролируемый пал.

Так что пожары в пойме реки Царицы, в карьере ЖКО (в Ворошиловском районе), на берегах Варваровского и Береславского водохранилищ –запланированные мероприятия. И с начала апреля коммунальщики выжгли уже свыше 870 гектаров сухой растительности.

Сегодня контролируемый пал будут проводить:

- в Ворошиловском районе на улице Майкопской и Одесской,

- в Советском районе вдоль берега Волги у поселка Купоросного и с южной стороны ТОСа «Буревестник».

- Отжиг ведется точечно, предварительно территория очищается от сухостоя и горючих материалов и отделяется противопожарной полосой не менее 1,4 метров, - уточняют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградца отправили на два месяца в СИЗО за смертельное ДТП с маршруткой
Приставы отобрали у волгоградца иномарку за чужие долги
На презентацию комедии «Миллиард» в Волгоград приедет один из главных героев фильма
В волгоградских магазинах нашли подозрительные детские игрушки
ФНС: «Число организаций и предпринимателей в Волгоградской области растёт»
Этой весной в армию призовут более 2,5 тысяч волгоградцев
Прокуратура нашла 300 нарушений в обеспечении волгоградцев бесплатными лекарствами
Под Астраханью пятилетний мальчик наехал на машине на своего брата
Улицу Героев Тулы в Волгограде расширяют до четырех полос
За 20 дней вместо 4 месяцев: в Городище хотят по-быстрому отремонтировать трибуны на стадионе
Волгоградцев зовут бесплатно пройти онкообследование
В Волгограде поймали троих телефонных мошенников, на счету которых более полста жертв
За четыре года 50 штрафов: волгоградец, спровоцировавший ДТП с маршруткой, был злостным нарушителем
Вышел покурить и чуть не сгорел: волгоградец пострадал на пожаре
17 апреля отключат газ на севере Волгограда
Под Волгоградом юный мотоциклист сбил восьмилетнюю девочку
13 апреля в Волжском пройдет крестный ход
В Волгограде за смерть сбитого маршруткой пешехода ответит водитель иномарки
Все минирования в Волгограде оказались ложными
В Астрахани петербуржец зарезал друга детства за резкое слово
В Астрахани на кавказской свадьбе гость во время лезгинки задавил девочку
Отопление в Волгограде выключат 12 апреля
На севере Волгограда полыхает камыш
Концессии: аварий на водопроводе Волгограда стало меньше на 26,5%
Волгоградец зарезал собутыльника и выдумал суицид
В Волгограде застройщика, обманувшего дольщиков на 46 миллионов рублей, отправили в колонию на семь лет