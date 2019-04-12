2019-04-12T14:27:22+03:00
Политика

Этой весной в армию призовут более 2,5 тысяч волгоградцев

Впервые в воинской части Волгограда проведут День призывника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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В этом году впервые на базе мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области проведут День призывника. Новобранцев пригласили в гости и обещают показать им, что такое настоящая российская армия.

- Будущие защитники и гости, которые приедут в мотострелковое соединение, увидят на празднике выставку военной техники, как чеканят шаг солдаты из почетного караула, услышат, как играет военный оркестр. Кроме того, мастеров рукопашного боя разведывательного батальона устроят показные выступления, - рассказывают в пресс-службе ЮВО.

День призывника пройдет в волгоградской воинской части 15 апреля.

- В гости ждут почти тысячу новобранцев и гостей. Сюда же придут родители, друзья, воспитанники военно-патриотических клубов, представители администрации и ветераны Великой Отечественной войны, - уточняют в ведомстве.

Весенний призыв уже в разгаре. Из Волгоградской области в ближайшие месяцы служить отправят более 2,5 тысяч юношей. В принципе, столько же, сколько призвали из нашего региона и в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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