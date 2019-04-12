Прокуратура нашла 300 нарушений в обеспечении волгоградцев бесплатными лекарствами

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-12T14:06:15+03:00

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Бесплатная медицина в Волгоградской области – понятие, скорее, философское: вроде как есть, но нет. В этом убедились и сотрудники волгоградской прокуратуры, которые провели повсеместные проверки в больницах и аптеках. Только в этом году они уже зафиксировали более 300 нарушений в лекарственном обеспечении волгоградцев.

Например, в Камышинской горбольнице пациентам даже на стационаре не выдавали бесплатные, положенные по закону, лекарства. В Клетской ЦРБ не выдавали бесплатные рецепты на лекарства детям до трех лет, инвалидам и онкобольным. А в Волжском, в Волгограде и в Николаевском районе не получали жизненнонеобходимые препараты дети, страдающие редкими заболеваниями.

Не получают вовремя «Инсулин» и средства самоконтроля глюкозы в крови волгоградские диабетики. И еще много других нарушений закона о бесплатной медицине.

- Для устранения внесено 39 представлений, в суды предъявили 8 исковых заявлений, 14 материалов направили в контролирующие органа, которые должны привлечь виновных лиц к административной ответственности, - сообщают в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU