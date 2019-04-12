2019-04-12T14:06:15+03:00
Общество

Прокуратура нашла 300 нарушений в обеспечении волгоградцев бесплатными лекарствами

По выявленным фактам в суд подали восемь исковых заявлений
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бесплатная медицина в Волгоградской области – понятие, скорее, философское: вроде как есть, но нет. В этом убедились и сотрудники волгоградской прокуратуры, которые провели повсеместные проверки в больницах и аптеках. Только в этом году они уже зафиксировали более 300 нарушений в лекарственном обеспечении волгоградцев.

Например, в Камышинской горбольнице пациентам даже на стационаре не выдавали бесплатные, положенные по закону, лекарства. В Клетской ЦРБ не выдавали бесплатные рецепты на лекарства детям до трех лет, инвалидам и онкобольным. А в Волжском, в Волгограде и в Николаевском районе не получали жизненнонеобходимые препараты дети, страдающие редкими заболеваниями.

Не получают вовремя «Инсулин» и средства самоконтроля глюкозы в крови волгоградские диабетики. И еще много других нарушений закона о бесплатной медицине.

- Для устранения внесено 39 представлений, в суды предъявили 8 исковых заявлений, 14 материалов направили в контролирующие органа, которые должны привлечь виновных лиц к административной ответственности, - сообщают в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Астраханью пятилетний мальчик наехал на машине на своего брата
Улицу Героев Тулы в Волгограде расширяют до четырех полос
За 20 дней вместо 4 месяцев: в Городище хотят по-быстрому отремонтировать трибуны на стадионе
Волгоградцев зовут бесплатно пройти онкообследование
В Волгограде поймали троих телефонных мошенников, на счету которых более полста жертв
За четыре года 50 штрафов: волгоградец, спровоцировавший ДТП с маршруткой, был злостным нарушителем
Вышел покурить и чуть не сгорел: волгоградец пострадал на пожаре
17 апреля отключат газ на севере Волгограда
Под Волгоградом юный мотоциклист сбил восьмилетнюю девочку
13 апреля в Волжском пройдет крестный ход
В Волгограде за смерть сбитого маршруткой пешехода ответит водитель иномарки
Все минирования в Волгограде оказались ложными
В Астрахани петербуржец зарезал друга детства за резкое слово
В Астрахани на кавказской свадьбе гость во время лезгинки задавил девочку
Отопление в Волгограде выключат 12 апреля
На севере Волгограда полыхает камыш
Концессии: аварий на водопроводе Волгограда стало меньше на 26,5%
Волгоградец зарезал собутыльника и выдумал суицид
В Волгограде застройщика, обманувшего дольщиков на 46 миллионов рублей, отправили в колонию на семь лет